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चुनाव आयोग का टीएमसी पर आरोप: डेरेक ओ’ब्रायन ने बैठक में की अभद्रता, पार्टी ने किया खंडन - WEST BENGAL ELECTIONS 2026

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चुनाव आयोग का टीएमसी पर आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 5:24 PM IST

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नई दिल्ली में चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच विवाद सामने आया है. चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चिल्लाया और उन्हें बोलने नहीं दिया। आयोग के अनुसार, उन्हें शिष्टाचार बनाए रखने की सलाह दी गई. हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.  पार्टी नेता साकेत गोखले ने दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा आयोग ने उनके साथ खराब व्यवहार किया. टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े मुद्दों को उठाया और ममता बनर्जी का पत्र भी सौंपा। राज्य में 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, हिंसामुक्त और भयमुक्त चुनाव कराने का भरोसा दिया है.

नई दिल्ली में चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच विवाद सामने आया है. चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चिल्लाया और उन्हें बोलने नहीं दिया। आयोग के अनुसार, उन्हें शिष्टाचार बनाए रखने की सलाह दी गई. हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.  पार्टी नेता साकेत गोखले ने दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा आयोग ने उनके साथ खराब व्यवहार किया. टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े मुद्दों को उठाया और ममता बनर्जी का पत्र भी सौंपा। राज्य में 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, हिंसामुक्त और भयमुक्त चुनाव कराने का भरोसा दिया है.

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