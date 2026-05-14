ETV Bharat / Videos

SIR के तीसरे चरण का ऐलान: देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 20 मई से SIR - EC ANNOUNCES 3RD PHASE OF SIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SIR के तीसरे चरण का ऐलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का एलान कर दिया है. जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR किया जाएगा, उनमें ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं.. हालांकि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए SIR शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी. SIR का तीसरा फेज पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर हो जाएगा. तीसरे चरण में 20 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी.  

चुनाव आयोग के मुताबिक, जनगणना के तहत चल रहे घरों की लिस्टिंग के साथ कॉमन फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए SIR फेज 3 का शेड्यूल तय किया गया है. SIR फेज 3 के दौरान 3.94 लाख से ज्यादा बूथ स्तर के अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे. चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से हर पोलिंग बूथ के लिए BLA नियुक्त करने की अपील की है. 

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का एलान कर दिया है. जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR किया जाएगा, उनमें ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं.. हालांकि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए SIR शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी. SIR का तीसरा फेज पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर हो जाएगा. तीसरे चरण में 20 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी.  

चुनाव आयोग के मुताबिक, जनगणना के तहत चल रहे घरों की लिस्टिंग के साथ कॉमन फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए SIR फेज 3 का शेड्यूल तय किया गया है. SIR फेज 3 के दौरान 3.94 लाख से ज्यादा बूथ स्तर के अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे. चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से हर पोलिंग बूथ के लिए BLA नियुक्त करने की अपील की है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

3RD PHASE OF SIR
SIR के तीसरे चरण का ऐलान
SPECIAL INTENSIVE REVISION
SIR IN 16 STATES 3 UT
EC ANNOUNCES 3RD PHASE OF SIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

VD Satheesan profile Kerala Chief Minister, Congress leader VD Satheesan biography

केरल को मिला नया मुख्यमंत्री… वी.डी. सतीशन संभालेंगे राज्य की कमान

May 14, 2026 at 9:10 PM IST
BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi

दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक: ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

May 14, 2026 at 8:22 PM IST
Saharanpur artist made Rafale model from scrap\

कबाड़ से बना डाले राफेल जैसे फाइटर जेट… सहारनपुर के अमरीक का कमाल

May 14, 2026 at 7:30 PM IST
Donald Trump meets Xi Jinping in Beijing, US China trade talks 2026

बीजिंग में ट्रम्प-शी की बड़ी बैठक… ट्रेड वॉर खत्म करने पर जोर

May 14, 2026 at 7:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.