ETV Bharat / Videos

कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकाल घोषित किया - EBOLA VIRUS OUTBREAK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कांगो और युगांडा में फैले इबोला रोग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय माना है. संगठन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया. ये ऐलान वायरस के 300 से ज्यादा संदिग्ध मामलों और 88 मौतों को देखते हुए किया गया. एक्स पर एक पोस्ट में, डब्ल्यूएचओ ने लिखा कि ये प्रकोप कोविड-19 जैसी आपातकालीन महामारी नहीं है. संगठन ने कहा कि दोनों प्रभावित देशों से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने की कोई जरूरत नहीं. इबोला एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है. ये उल्टी, रक्त जैसे शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है. इससे होने वाली बीमारी दुर्लभ, गंभीर और अक्सर जानलेवा होती है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा प्रकोप वायरस के बुंडीबुग्यो किस्म के कारण है, जो इबोला का एक दुर्लभ प्रकार है. इसका अभी तक कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कांगो और युगांडा में फैले इबोला रोग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय माना है. संगठन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया. ये ऐलान वायरस के 300 से ज्यादा संदिग्ध मामलों और 88 मौतों को देखते हुए किया गया. एक्स पर एक पोस्ट में, डब्ल्यूएचओ ने लिखा कि ये प्रकोप कोविड-19 जैसी आपातकालीन महामारी नहीं है. संगठन ने कहा कि दोनों प्रभावित देशों से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने की कोई जरूरत नहीं. इबोला एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है. ये उल्टी, रक्त जैसे शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है. इससे होने वाली बीमारी दुर्लभ, गंभीर और अक्सर जानलेवा होती है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा प्रकोप वायरस के बुंडीबुग्यो किस्म के कारण है, जो इबोला का एक दुर्लभ प्रकार है. इसका अभी तक कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है.

For All Latest Updates

TAGGED:

EBOLA VIRUS OUTBREAK
WORLD HEALTH ORGANIZATION
BUNDIBUGYO VIRUS CONGO
UGANDA EBOLA CASES
EBOLA VIRUS OUTBREAK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

LPG लेकर गुजरात पहुंचा जहाज

होर्मुज पार कर 20,000 टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा जहाज

May 17, 2026 at 10:30 PM IST
हिमालयन रेलवे की मशहूर टॉय ट्रेन में सजा सांस्कृतिक मंच

दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे की मशहूर टॉय ट्रेन में सजा सांस्कृतिक मंच, संगीत, साहित्य और स्थानीय प्रतिभाओं का दिखा संगम

May 17, 2026 at 9:30 PM IST
चोल साम्राज्य का गौरव लौटेगा भारत!

चोल साम्राज्य का गौरव लौटेगा भारत! नीदरलैंड सरकार ने लौटाए 11वीं सदी के ताम्र पत्र

May 17, 2026 at 8:50 PM IST
बुलडोजर एक्शन, लाठीचार्ज, पथराव

लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 100 चैंबर ध्वस्त

May 17, 2026 at 8:11 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.