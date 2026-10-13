ETV Bharat / Videos

पनामा में एक बार फिर हिली धरती, 6.1 मापी गई तीव्रता

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पनामा में एक बार फिर हिली धरती (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. आज सुबह यहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप से नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.  नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 4 बजकर 50 बजे पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इससे पहले शुक्रवार को दो बार धरती हिली थी. शुक्रवार रात को यहां 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप के बाद 147 झटके आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता 6.1 और 6.6 थी. प्रेसिडेंसी मिनिस्टर जुआन कार्लोस ओरिलैक ने सरकारी एजेंसियों से ​​स्टैंडबाय पर रहने को कहा है. ओरिलैक ने कहा कि प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो ने राहत कामों को कोऑर्डिनेट करने, रिसोर्स मैनेज करने और प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश दिया है. सरकार ने डोनेशन कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं, जिनमें पनामा सिटी के उमर पार्क में एक सेंटर भी शामिल है.  

मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. आज सुबह यहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप से नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.  नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 4 बजकर 50 बजे पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इससे पहले शुक्रवार को दो बार धरती हिली थी. शुक्रवार रात को यहां 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप के बाद 147 झटके आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता 6.1 और 6.6 थी. प्रेसिडेंसी मिनिस्टर जुआन कार्लोस ओरिलैक ने सरकारी एजेंसियों से ​​स्टैंडबाय पर रहने को कहा है. ओरिलैक ने कहा कि प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो ने राहत कामों को कोऑर्डिनेट करने, रिसोर्स मैनेज करने और प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश दिया है. सरकार ने डोनेशन कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं, जिनमें पनामा सिटी के उमर पार्क में एक सेंटर भी शामिल है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE IN PANAMA
PANAMA EARTHQUAKE
CENTRAL AMERICAN COUNTRY
PANAMA CITY
EARTH SHAKES AGAIN IN PANAMA

संबंधित ख़बरें

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को

वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, मंदी और महंगाई पर रिसर्च के लिए मिला सम्मान

October 12, 2026 at 11:10 PM IST
पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी हिरासत में

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी के बाद इमरान की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया

October 12, 2026 at 11:06 PM IST
रियाद एयरपोर्ट पर हमले का CCTV फुटेज

10 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों के सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर हमले का CCTV फुटेज

October 12, 2026 at 10:49 PM IST
"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका

राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ किया सुप्रीम कोर्ट मार्च,"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका

October 12, 2026 at 10:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.