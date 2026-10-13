पनामा में एक बार फिर हिली धरती, 6.1 मापी गई तीव्रता

मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. आज सुबह यहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप से नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 4 बजकर 50 बजे पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इससे पहले शुक्रवार को दो बार धरती हिली थी. शुक्रवार रात को यहां 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप के बाद 147 झटके आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता 6.1 और 6.6 थी. प्रेसिडेंसी मिनिस्टर जुआन कार्लोस ओरिलैक ने सरकारी एजेंसियों से ​​स्टैंडबाय पर रहने को कहा है. ओरिलैक ने कहा कि प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो ने राहत कामों को कोऑर्डिनेट करने, रिसोर्स मैनेज करने और प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश दिया है. सरकार ने डोनेशन कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं, जिनमें पनामा सिटी के उमर पार्क में एक सेंटर भी शामिल है.