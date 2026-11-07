E20 बना 420: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी का लगाया आरोप

E20 को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो देश भर में बेचे जा रहे ईंधन में एथनॉल की वास्तविक मात्रा के बारे में साफ-साफ जानकारी दें.

कर्नाटक सरकार द्वारा कराई गईं सैंपल टेस्टिंग के नतीजों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने X पर लिखा, 'मोदी सरकार कहती है- पेट्रोल में 20% एथेनॉल है. कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई. नतीजा देखिए- 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल, IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%. IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell- सरकारी हों या प्राइवेट- सब सीमा से ऊपर... और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं. मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है. नुकसान किसका? आपका. आगे उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया, 'मोदी जी, बताइए- देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है. ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे- आपकी नीतियों से असल में फायदा किसे हो रहा है?

राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें E20 सैंपल्स की जांच में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल होने की बात कही गई है. इस रिपोर्ट को साझा करते हुए, कर्नाटक सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उधर, कर्नाटक सरकार के दावों के जवाब में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने X पर लिखा कि कर्नाटक के कुछ रिटेल आउटलेट्स पर एथनॉल की अत्यधिक मात्रा मिलाने के हालिया दावों की पुष्टि, निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत की गई जांच से नहीं होती है. 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 893 नमूनों की जांच की गई, जिसमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे और ये सभी नमूने एथनॉल की निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाए गए. इंडियन ऑयल ने BPCL और HPCL के साथ मिलकर, राज्य सरकार से संयुक्त और पारदर्शी जांच करने का आग्रह किया है ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.