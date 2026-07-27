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CJP के बाद अब 'E20 जनता पार्टी' ने खोला मोर्चा! 100% शुद्ध पेट्रोल के विकल्प की कर दी बड़ी मांग - FUEL POLICY ENGINE MILEAGE

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CJP के बाद अब 'E20 जनता पार्टी' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 12:20 PM IST

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'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सफल आंदोलन के बाद अब देश में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक नया अभियान शुरू हो गया है. 'E20 जनता पार्टी' के नाम से सोशल मीडिया पर उभरे इस नए मूवमेंट ने मांग की है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 (इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल के साथ-साथ 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी विकल्प मिलना चाहिए.

वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में कमी, इंजन में खराबी और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने जैसी चिंताएं सामने आ रही हैं. CJP की ही तरह मीम्स और व्यंग्य के जरिए शुरू हुआ यह अभियान फ्यूल पॉलिसी में पारदर्शिता और स्वतंत्र रिसर्च की मांग कर रहा है. क्या E20 जनता पार्टी को भी CJP जैसी सफलता मिलेगी? इस नए आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सफल आंदोलन के बाद अब देश में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक नया अभियान शुरू हो गया है. 'E20 जनता पार्टी' के नाम से सोशल मीडिया पर उभरे इस नए मूवमेंट ने मांग की है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 (इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल के साथ-साथ 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी विकल्प मिलना चाहिए.

वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में कमी, इंजन में खराबी और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने जैसी चिंताएं सामने आ रही हैं. CJP की ही तरह मीम्स और व्यंग्य के जरिए शुरू हुआ यह अभियान फ्यूल पॉलिसी में पारदर्शिता और स्वतंत्र रिसर्च की मांग कर रहा है. क्या E20 जनता पार्टी को भी CJP जैसी सफलता मिलेगी? इस नए आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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