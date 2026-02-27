रंगों से सराबोर द्वारकाधीश मंदिर, भगवान के साथ भक्तों की होली - DWARKADHISH TEMPLE HOLI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 27, 2026 at 9:08 PM IST
उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा में होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. द्वारकाधीश मंदिर शुक्रवार को चटकीले रंगों से सराबोर हो गया. रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलने के लिए उमड़ पड़े. अपने ऊपर पड़ते रंग-गुलाल के साथ पूरे भक्तिभाव से लोग नाचते-गाते और होली की मस्ती में डूबे दिखे. इस खास मौके पर भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंचीं। ये उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है. वहीं डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हजारों शिव भक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर 'मसाने की होली' मनाने के लिए इकट्ठा हुए. यहां श्मशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है. देश भर में होली का त्योहार चार मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज क्षेत्र में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है. मथुरा समेत पूरे इलाके में त्योहार खास रस्मों, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.
उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा में होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. द्वारकाधीश मंदिर शुक्रवार को चटकीले रंगों से सराबोर हो गया. रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलने के लिए उमड़ पड़े. अपने ऊपर पड़ते रंग-गुलाल के साथ पूरे भक्तिभाव से लोग नाचते-गाते और होली की मस्ती में डूबे दिखे. इस खास मौके पर भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंचीं। ये उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है. वहीं डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हजारों शिव भक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर 'मसाने की होली' मनाने के लिए इकट्ठा हुए. यहां श्मशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है. देश भर में होली का त्योहार चार मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज क्षेत्र में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है. मथुरा समेत पूरे इलाके में त्योहार खास रस्मों, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.