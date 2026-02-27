ETV Bharat / Videos

रंगों से सराबोर द्वारकाधीश मंदिर, भगवान के साथ भक्तों की होली - DWARKADHISH TEMPLE HOLI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रंगों से सराबोर द्वारकाधीश मंदिर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा में होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. द्वारकाधीश मंदिर शुक्रवार को चटकीले रंगों से सराबोर हो गया. रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलने के लिए उमड़ पड़े. अपने ऊपर पड़ते रंग-गुलाल के साथ पूरे भक्तिभाव से लोग नाचते-गाते और होली की मस्ती में डूबे दिखे. इस खास मौके पर भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंचीं। ये उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है. वहीं डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हजारों शिव भक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर 'मसाने की होली' मनाने के लिए इकट्ठा हुए. यहां श्मशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है. देश भर में होली का त्योहार चार मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज क्षेत्र  में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है. मथुरा समेत पूरे इलाके में त्योहार खास रस्मों, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा में होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. द्वारकाधीश मंदिर शुक्रवार को चटकीले रंगों से सराबोर हो गया. रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलने के लिए उमड़ पड़े. अपने ऊपर पड़ते रंग-गुलाल के साथ पूरे भक्तिभाव से लोग नाचते-गाते और होली की मस्ती में डूबे दिखे. इस खास मौके पर भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंचीं। ये उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है. वहीं डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हजारों शिव भक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर 'मसाने की होली' मनाने के लिए इकट्ठा हुए. यहां श्मशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है. देश भर में होली का त्योहार चार मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज क्षेत्र  में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है. मथुरा समेत पूरे इलाके में त्योहार खास रस्मों, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DWARKADHISH TEMPLE HOLI
DWARKADHISH TEMPLE
MATHURA
KASHI
DWARKADHISH TEMPLE HOLI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला

अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला, साजिश रचने का लगाया आरोप, दिल्ली में चुनाव कराने की दी चुनौती

February 27, 2026 at 9:05 PM IST
Mark Carney arrives in India

तनाव के बाद नई शुरुआत...भारत पहुंचे कनाडा PM मार्क कार्नी

February 27, 2026 at 8:16 PM IST
पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा

पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा, मर रहीं मधुमक्खियां, खेती हो रही बर्बाद

February 27, 2026 at 7:27 PM IST
पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट, पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

February 27, 2026 at 7:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.