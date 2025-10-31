ETV Bharat / Videos

DU में ‘थप्पड़ कांड’ पर DUTA ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की - SLAPPING INCIDENT IN DU

ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में DUSU की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा कॉलेज के प्रो. सुजीत कुमार पर हुए हमले पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने कड़ा रुख अपनाया है. DUTA ने इस घटना को शिक्षकों के सम्मान पर हमला बताते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं दूसरी ओर घटना को बीते दो सप्ताह होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन (BRACSA) के आह्वान पर शिक्षकों ने परिसर में चार दिनों तक धरना किया. DUTA अध्यक्ष वीके नेगी ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षक के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. वीके नेगी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध की जो परंपरा रही है उसे पुनर्स्थापित करना समय की मांग है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में इस परंपरा को नुकसान पहुंचाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन डूटा और शिक्षकों की एकता से यह माहौल फिर से बेहतर होगा. जो दोषी है उसे उचित सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

DELHI UNIVERSITY
DUTA ON SLAPPING INCIDENT
DUTA DEMANDS
SLAPPING INCIDENT IN DU

ETV Bharat Delhi Team

