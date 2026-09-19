DUSU Results 2026: ABVP का अध्यक्ष समेत तीन सीटों पर कब्जा, दीपांशु शौकीन ने रचा इतिहास, NSUI के हाथ खाली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU Election 2026) चुनाव 2026 के शनिवार को आए नतीजों ने छात्र राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है. बेहद कांटे के मुकाबले में ABVP ने अध्यक्ष समेत तीन केंद्रीय पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए इतिहास रचा है. 20 राउंड तक चली मतगणना में अध्यक्ष पद के लिए इतना कड़ा मुकाबला देखा गया कि 14वें राउंड में ABVP और NSUI के उम्मीदवारों के बीच महज एक वोट का अंतर था. इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित NSUI का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया और वह एक भी केंद्रीय सीट नहीं जीत सकी.