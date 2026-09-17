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डूसू चुनाव 2026: मतदान के लिए कॉलेजों में तैयारियां पूरी, चुनाव अधिकारी ने दी EVM और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

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डूसू चुनाव 2026, चुनाव अधिकारी ने दी पूरी जानकारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 7:24 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए कॉलेजों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. देशबंधु महाविद्यालय में चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि 18 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए मास्टर ट्रेनर्स की देखरेख में ईवीएम (EVM) पहुंचा दी गई हैं. परिसरों में बूथ संख्या के पोस्टर्स और एंट्री-एग्जिट के नोटिस लगा दिए गए हैं. देशबंधु कॉलेज में 4 बूथों पर कुल 4,446 छात्र मतदान करेंगे. गर्मी को देखते हुए पीने के पानी, मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है. मतदान का समय सुबह 8:30 से दोपहर 1:00 बजे और दोपहर 3:00 से शाम 7:30 बजे तक रहेगा. वोटिंग के बाद ईवीएम को नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में सील करके रखा जाएगा, जहां 19 सितंबर को मतगणना होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए कॉलेजों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. देशबंधु महाविद्यालय में चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि 18 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए मास्टर ट्रेनर्स की देखरेख में ईवीएम (EVM) पहुंचा दी गई हैं. परिसरों में बूथ संख्या के पोस्टर्स और एंट्री-एग्जिट के नोटिस लगा दिए गए हैं. देशबंधु कॉलेज में 4 बूथों पर कुल 4,446 छात्र मतदान करेंगे. गर्मी को देखते हुए पीने के पानी, मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है. मतदान का समय सुबह 8:30 से दोपहर 1:00 बजे और दोपहर 3:00 से शाम 7:30 बजे तक रहेगा. वोटिंग के बाद ईवीएम को नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में सील करके रखा जाएगा, जहां 19 सितंबर को मतगणना होगी.

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