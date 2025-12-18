पीएम मोदी तीन देशों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में बुधवार को ओमान के मस्कट पहुंचे. इसके साथ ही, भारत और ओमान के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ. पीएम मोदी ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देगा.

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात चार अरब और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर था.

पीएम मोदी ने ओमान की कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया. पीएम ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने नीतियों और आर्थिक स्वरूप में बड़े बदलाव किए हैं.

भारत-ओमान CEPA समझौता न केवल आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच नौकरी और निवेश के अवसर भी तेजी से खुलेंगे.