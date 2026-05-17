प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ 4 घंटे का UAE दौरा भारत के लिए कई बड़े रणनीतिक फायदे लेकर आया है. अबू धाबी में UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान के साथ हुई मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, AI, शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इन डील्स से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, AI सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और रक्षा सहयोग भी गहरा होगा. भारत और UAE के बीच सबसे अहम समझौता रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर हुआ है. इसके तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC भारत के भूमिगत रिजर्व्स में तेल स्टोर करेगी. भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार को 5.5 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाने की तैयारी में है. इससे युद्ध या सप्लाई संकट की स्थिति में भी भारत के पास पर्याप्त तेल का बैकअप रहेगा. इसके साथ ही OPEC से अलग होने के बाद UAE अब ज्यादा उत्पादन कर सकेगा, जिससे भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है. LPG सप्लाई को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ है. इंडियन ऑयल और ADNOC के बीच हुई डील से भारत को लंबी अवधि तक स्थिर रसोई गैस सप्लाई मिलेगी. भारत अपनी घरेलू LPG जरूरत का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा UAE से आयात करता है. ऐसे में वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति में भी भारत में गैस की कमी नहीं होगी.