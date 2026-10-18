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दिल्ली के प्रसिद्ध CR पार्क में दुर्गा पूजा की धूम, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

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चितरंजन पार्क में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके चितरंजन पार्क में आज श्रद्धा और भक्ति का बेजोड़ नजारा देखने को मिला. आज महाअष्टमी के दिन भी कालीबाड़ी मंदिर में महासप्तमी की विशेष पूजा में शामिल होने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पूजा में शामिल हुईं महिला श्रद्धालु ने बताया कि चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध है, इसलिए वे विशेष रूप से माता दुर्गा के इस पावन अवतार के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने यहां पहुंची हैं. आपको बता दें आज माहा सप्तमी और महा अष्टमी एक साथ होने की वजह से कई जगह पर माहा सप्तमी की पूजा हो रही है तो वहीं कई जगह पर महा अष्टमी की भी पूजा हो रही है. चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा देखने के लिए पिछली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे जहां उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान लोगों से मुलाकात भी किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके चितरंजन पार्क में आज श्रद्धा और भक्ति का बेजोड़ नजारा देखने को मिला. आज महाअष्टमी के दिन भी कालीबाड़ी मंदिर में महासप्तमी की विशेष पूजा में शामिल होने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पूजा में शामिल हुईं महिला श्रद्धालु ने बताया कि चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध है, इसलिए वे विशेष रूप से माता दुर्गा के इस पावन अवतार के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने यहां पहुंची हैं. आपको बता दें आज माहा सप्तमी और महा अष्टमी एक साथ होने की वजह से कई जगह पर माहा सप्तमी की पूजा हो रही है तो वहीं कई जगह पर महा अष्टमी की भी पूजा हो रही है. चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा देखने के लिए पिछली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे जहां उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान लोगों से मुलाकात भी किया था.

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