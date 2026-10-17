दिल्ली: रोहिणी बंगाली मंदिर धूमधाम से मनाई गई दुर्गा पूजा

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित बंगाली मंदिर में दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर दिल्ली के बंगाली समाज के लोग एकजुट होकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. दुर्गा पूजा के इस भव्य आयोजन ने बंगाली संस्कृति, परंपरा और आपसी एकता की खूबसूरत झलक पेश की.

वहीं, इस आयोजन का एक खास आकर्षण महिला सशक्तिकरण भी रहा, मंच के जरिए महिलाओं की ताकत, प्रतिभा और आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया गया. महिलाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए. दुर्गा पूजा के इस उत्सव में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिला. मां दुर्गा की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

कुल मिलाकर, रोहिणी के काली बाड़ी मंदिर में आयोजित दुर्गा पूजा ने धार्मिक आस्था, बंगाली संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का शानदार संदेश दिया. यह आयोजन न केवल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बना, बल्कि महिलाओं की शक्ति और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का भी एक बेहतरीन मंच साबित हुआ.