ETV Bharat / Videos

दिल्ली: रोहिणी बंगाली मंदिर धूमधाम से मनाई गई दुर्गा पूजा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बंगाली मंदिर धूमधाम से मनाई गई दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2026 at 7:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित बंगाली मंदिर में दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर दिल्ली के बंगाली समाज के लोग एकजुट होकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. दुर्गा पूजा के इस भव्य आयोजन ने बंगाली संस्कृति, परंपरा और आपसी एकता की खूबसूरत झलक पेश की.

वहीं, इस आयोजन का एक खास आकर्षण महिला सशक्तिकरण भी रहा, मंच के जरिए महिलाओं की ताकत, प्रतिभा और आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया गया. महिलाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए. दुर्गा पूजा के इस उत्सव में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिला. मां दुर्गा की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

कुल मिलाकर, रोहिणी के काली बाड़ी मंदिर में आयोजित दुर्गा पूजा ने धार्मिक आस्था, बंगाली संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का शानदार संदेश दिया. यह आयोजन न केवल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बना, बल्कि महिलाओं की शक्ति और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का भी एक बेहतरीन मंच साबित हुआ.

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित बंगाली मंदिर में दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर दिल्ली के बंगाली समाज के लोग एकजुट होकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने पहुंचे. मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. दुर्गा पूजा के इस भव्य आयोजन ने बंगाली संस्कृति, परंपरा और आपसी एकता की खूबसूरत झलक पेश की.

वहीं, इस आयोजन का एक खास आकर्षण महिला सशक्तिकरण भी रहा, मंच के जरिए महिलाओं की ताकत, प्रतिभा और आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया गया. महिलाओं की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए. दुर्गा पूजा के इस उत्सव में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिला. मां दुर्गा की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

कुल मिलाकर, रोहिणी के काली बाड़ी मंदिर में आयोजित दुर्गा पूजा ने धार्मिक आस्था, बंगाली संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का शानदार संदेश दिया. यह आयोजन न केवल लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बना, बल्कि महिलाओं की शक्ति और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का भी एक बेहतरीन मंच साबित हुआ.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHINI BENGALI TEMPLE
DURGA PUJA CELEBRATE
BENGALI TEMPLE
दुर्गा पूजा
DURGA POOJA

संबंधित ख़बरें

विरोध प्रदर्शन का खान मार्केट पर असर

दिल्ली में प्रदर्शन के चलते खान मार्केट के व्यापारियों की चिंता बढ़ी, एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे गुहार

October 12, 2026 at 9:05 PM IST
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल

राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का समर्थन, मुस्लिम समुदाय से शामिल होने की अपील

October 12, 2026 at 5:04 PM IST
Kalkaji Temple, Delhi

दिल्ली: कालकाजी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बारिश से कम रही श्रद्धालुओं की संख्या

October 12, 2026 at 10:46 AM IST
नवरात्र के पहले दिन कालकाजी मंदिर में उमड़े माता के भक्त

नवरात्र के पहले दिन कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

October 11, 2026 at 11:40 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.