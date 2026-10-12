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दिल्ली में प्रदर्शन के चलते खान मार्केट के व्यापारियों की चिंता बढ़ी, एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे गुहार

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खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताई वर्तमान स्थिति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2026 at 9:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर अब खान मार्केट के कारोबार पर दिखने लगा है. इसपर खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, संजीव मेहरा ने कहा कि बाजार में कारोबार सामान्य तरीके से चलना बेहद जरूरी है. खासकर ऐसे समय में, जब त्योहारों का सीजन नजदीक है और दुकानदारों को बेहतर बिक्री की उम्मीद रहती है. ट्रेडर्स एसोसिएशन की मांग है कि इस मामले में जल्द हस्तक्षेप किया जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी स्थिति का हल निकल सके और कारोबार भी सामान्य रूप से जारी रहे. इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां एप्लीकेशन देकर कहेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप करें. 

नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर अब खान मार्केट के कारोबार पर दिखने लगा है. इसपर खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, संजीव मेहरा ने कहा कि बाजार में कारोबार सामान्य तरीके से चलना बेहद जरूरी है. खासकर ऐसे समय में, जब त्योहारों का सीजन नजदीक है और दुकानदारों को बेहतर बिक्री की उम्मीद रहती है. ट्रेडर्स एसोसिएशन की मांग है कि इस मामले में जल्द हस्तक्षेप किया जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी स्थिति का हल निकल सके और कारोबार भी सामान्य रूप से जारी रहे. इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां एप्लीकेशन देकर कहेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप करें. 

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विरोध प्रदर्शन खान मार्केट पर असर
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन
PROTESTS IN DELHI
KHAN MARKET DELHI
IMPACT OF PROTEST ON KHAN MARKET

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