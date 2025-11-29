जहरीली हवा से दिल्ली के लोगों का दम घुंट रहा है. लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है. ऐसे में MNC में काम करने वाले कई लोग लैपटॉप उठाकर मनाली आ गए, उन्हें यहां का सब कुछ अच्छा लग रहा है. मनाली में लोग होटलों और होम-स्टे में बैठकर अपना काम कर रहे हैं और साफ-सुथरी हवा के साथ घूमने का आनंद ले रहे हैं. ना सिर्फ दिल्ली-NCR से लोग यहां आए हुए हैं.. बल्कि कई लोग केरल से यहां आकर कुदरत को करीब से निहार रहे हैं.

पहले लोग गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर आते थे, लेकिन अब वो प्रदूषण के परेशान होकर पहाड़ों को अपना ठिकाना बना रहे हैं. ऊंचे-ऊंचे पहाड़.. उस पर हरे-भरे देवदार के पेड़ लोगों को खूब लुभा रहे हैं. रिवर-राफ्टिंग जिंदगी में नया रंग भर रही है. दिल्ली जैसी जगहों से आए हुए लोग वहां वातावरण ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.