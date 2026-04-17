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दोहरी नागरिकता केस: हाईकोर्ट का राहुल गांधी पर FIR और जांच का आदेश - FIR AGAINST RAHUL GANDHI

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दोहरी नागरिकता केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 10:05 PM IST

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दोहरी नागरिकता मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.  

इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले की किसी राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराने की अनुमति दी है. राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्यवाही की मांग की.  

इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था. फिर याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की.  

दोहरी नागरिकता मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.  

इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले की किसी राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराने की अनुमति दी है. राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्यवाही की मांग की.  

इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था. फिर याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की.  

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