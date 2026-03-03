ETV Bharat / Videos

दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सेवा के लिए DTC ने शुरु किया 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', बनाना.. - SAHELI PINK SMART CARD

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 3, 2026 at 3:02 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं की यात्रा को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डीटीसी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की शुरुआत कर दी है. दिल्ली के 50 अलग-अलग स्थानों पर यह कार्ड बनना शुरू हो गया है. डीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इस कार्ड को बनाने के लिए 50 केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे निर्धारित समय पर केंद्रों पर पहुंचकर अपना कार्ड बनवाएं और उसे वैलिडेट कराकर बसों में सफर करें. पहले दिन ही केंद्रों पर उत्साहजनक भीड़ देखने को मिली. महिलाओं ने बताया कि व्यवस्था बेहद अच्छा है. बैठने की व्यवस्था पीने के पानी की सुविधा और कर्मचारियों का सहयोगात्मक व्यवहार लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है. मयूर विहार से आई शांता बलूनी ने कहा कि कार्ड बनवाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई. सिर्फ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी की जरूरत पड़ी. डीटीसी प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो और केंद्र भी खोले जाएंगे. फिलहाल पहले दिन का रिस्पॉन्स सकारात्मक रहा है. 
 

DTC PINK CARD FOR DELHI WOMEN
SAHELI PINK CARD FOR WOMEN
DTC SERVICE IN DELHI
PINK CARD FOR WOMEN FREE TRAVEL
SAHELI PINK SMART CARD

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

