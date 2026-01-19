ETV Bharat / Videos

शराब के नशे में ट्रैक्टर पर स्टंट, नशेड़ी ने लोगों की जान डाली खतरे में, देखें वीडियो - DRUNK MAN STUNT ON TRACTOR

शराब के नशे में ट्रैक्टर पर स्टंट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 9:51 AM IST

राजगढ़ : ये वीडियो राजगढ़ जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 2 का है, जहां एक नेशड़ी ट्रेक्टर ड्राइवर को देख लोग हैरत में पड़ गए. यहां सैकड़ों ट्रैक्टर रोजाना इधर से उधर गुजरते हैं लेकिन रविवार को एक ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत होकर अपने ट्रैक्टर से स्टंट करता हुआ नजर आया, जिसके वीडियो स्थानीय रहवासियों ने बना लिया. स्थानीय रहवासियों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक नशे में  अपने दोनों हाथ छोड़कर मोबाइल पर गाना सुनते हुए ट्रैक्टर चला रहा था और पुराने बस स्टैंड से अपने गांव की और जा रहा था, इसे कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था. वहीं, इस मामले में राजगढ़ ट्रैफिक थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा ने कहा, '' वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और संबंधित व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है,जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.''

RAJGARH NEWS
RAJGARH DRUNKER VIDEO
TRACTOR STUNT VIDEO
MADHYA PRADESH NEWS
DRUNK MAN STUNT ON TRACTOR

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

