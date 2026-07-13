ड्रग तस्करी के खिलाफ तमिलनाडु की शिवगंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक बड़े तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से करीब तीन किलो मेथामफेटामाइन जब्त की गई है. इसके बाद पुलिस ने इलाके की कड़ी निगरानी कर रही है और गाड़ियों की जांच की जा रही है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ड्रग्स की तस्करी करने वाले थे. गिरफ्तार किए गए लोग इलायांगुडी और त्रिची इलाकों के हैं. शुरुआती पुलिस जांच में पता चला कि वे जब्त किए गए ड्रग्स को मलेशिया में तस्करी करने की योजना बना रहे थे. वे कई सालों से 'स्पैरोज' नाम से काम करने वाले ड्रग्स तस्करी नेटवर्क में भी शामिल थे.