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अनंतनाग में ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई: एक करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त - BULLDOZER ACTION ON DRUG PEDDLER

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अनंतनाग में ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 9:01 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने ड्रग तस्कर सज्जाद राथर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.  अनंगनाग पुलिस ने उसकी 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है. 'नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान' के तहत उसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने ड्रग तस्करी से हुई कमाई से ये प्रॉपर्टी बनाई थी.  

सज्जाद राथर पर ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप है. उसने सरकारी जमीन पर कॉम्पलेक्स खड़ा कर रखा था.. जिसे पुलिस ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया. पुलिस के ये कार्रवाई नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्मकिया जा रहा है.  

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने ड्रग तस्कर सज्जाद राथर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.  अनंगनाग पुलिस ने उसकी 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है. 'नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान' के तहत उसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने ड्रग तस्करी से हुई कमाई से ये प्रॉपर्टी बनाई थी.  

सज्जाद राथर पर ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप है. उसने सरकारी जमीन पर कॉम्पलेक्स खड़ा कर रखा था.. जिसे पुलिस ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया. पुलिस के ये कार्रवाई नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्मकिया जा रहा है.  

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