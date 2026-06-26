नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में एक महीने का नोटिस दिए जाने के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई. कार्रवाई के दौरान कई मकानों और ढांचों को हटाया गया. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहा था. अब इस कार्रवाई के बाद उनका आशियाना उजड़ गया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूर्व निर्धारित नोटिस और नियमानुसार की जा रही है.