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यमुना बाजार क्षेत्र में दूसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान - DRIVE AGAINST ENCROACHMENT DELHI

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अतिक्रमण के खिलाफ अभियान दूसरे दिन भी रहा जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 8:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में एक महीने का नोटिस दिए जाने के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई. कार्रवाई के दौरान कई मकानों और ढांचों को हटाया गया. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहा था. अब इस कार्रवाई के बाद उनका आशियाना उजड़ गया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूर्व निर्धारित नोटिस और नियमानुसार की जा रही है. 

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में एक महीने का नोटिस दिए जाने के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई. कार्रवाई के दौरान कई मकानों और ढांचों को हटाया गया. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहा था. अब इस कार्रवाई के बाद उनका आशियाना उजड़ गया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूर्व निर्धारित नोटिस और नियमानुसार की जा रही है. 

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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