ETV Bharat / Videos

DRDO को मिले ज्यादा वित्तीय अधिकार, सरकार ने लागू किया DFP-2026; मिसाइल, ड्रोन और AI रक्षा परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार - DRDO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DRDO Delegation of Financial Powers 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉवर्स-2026 (DFP-2026) लागू कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, इस फैसले से रक्षा परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी तथा कई निर्णय विभागीय स्तर पर ही लिए जा सकेंगे. इससे मिसाइल, ड्रोन, निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है. नई व्यवस्था का लाभ केवल DRDO ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, निजी उद्योगों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों को भी मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा और भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए भारत की रक्षा अनुसंधान क्षमता को और अधिक सक्षम बनाएगा.

केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉवर्स-2026 (DFP-2026) लागू कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, इस फैसले से रक्षा परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी तथा कई निर्णय विभागीय स्तर पर ही लिए जा सकेंगे. इससे मिसाइल, ड्रोन, निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है. नई व्यवस्था का लाभ केवल DRDO ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, निजी उद्योगों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों को भी मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा और भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए भारत की रक्षा अनुसंधान क्षमता को और अधिक सक्षम बनाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DFP 2026
DEFENCE NEWS
RAJNATH SINGH
INDIA DEFENCE
DRDO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

INDIA MONSOON WEATHER UPDATE 2026

देशभर में मौसम का डबल अटैक: कई राज्यों में झमाझम बारिश, बाढ़ और आंधी का कहर; दिल्ली-हरियाणा में भीषण गर्मी जारी

June 30, 2026 at 4:35 PM IST
General Upendra Dwivedi Statement Operation Sindoor

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बदली युद्ध रणनीति: रिटायरमेंट से पहले सेना प्रमुख का बड़ा दावा, भारत अब बहु-आयामी युद्ध के लिए तैयार

June 30, 2026 at 2:03 PM IST
65-YEAR-OLD MAN HARASSED A 3-YEAR-OLD GIRL

दुष्कर्म-मर्डर के दोषी को फांसी की सजा: पुणे में 65 साल के व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची से रेप किया था; 60 दिन में फैसला

June 30, 2026 at 1:56 PM IST
India Condemns Pakistan Airstrikes in Afghanistan

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक पर भारत का सख्त संदेश, कहा- संप्रभुता का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा

June 30, 2026 at 1:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.