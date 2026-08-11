साड़ी पहने कोच भारती मुडी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आदिवासी लड़कियों को बना रही हैं फ़ुटबॉल खिलाड़ी - BANKURA FOOTBALL COACH
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Published : August 11, 2026 at 9:33 PM IST
साड़ी में फुटबॉल को किक मारती भारती मुडी . जिनके हर किक में बचपन की अधूरी ख्वाइश है.पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के डुमडुमी गांव की रहने वाली हैं .जिनका फुटबॉल खेलने का सफर कम उम्र में शादी और गरीबी की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया .लेकिन कोच के तौर पर अब इन आदिवासी लड़कियों के सपनों को साकार कर रही हैं. परिवार की जिम्मेदारियों और सालों फुटबॉल से दूर रहने के बावजूद भारती ने अपने सपने को मरने नहीं दिया.2009 में बेटी के जरिए फुटबाल के अरमान फिर से दिल में जागे. बेटी तानिया की जिद ने उन्हें एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और उनका फूटबॉल का अधूरा सफर फिर से शुरू हो गया.
साड़ी में फुटबॉल को किक मारती भारती मुडी . जिनके हर किक में बचपन की अधूरी ख्वाइश है.पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के डुमडुमी गांव की रहने वाली हैं .जिनका फुटबॉल खेलने का सफर कम उम्र में शादी और गरीबी की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया .लेकिन कोच के तौर पर अब इन आदिवासी लड़कियों के सपनों को साकार कर रही हैं. परिवार की जिम्मेदारियों और सालों फुटबॉल से दूर रहने के बावजूद भारती ने अपने सपने को मरने नहीं दिया.2009 में बेटी के जरिए फुटबाल के अरमान फिर से दिल में जागे. बेटी तानिया की जिद ने उन्हें एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और उनका फूटबॉल का अधूरा सफर फिर से शुरू हो गया.