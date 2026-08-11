ETV Bharat / Videos

साड़ी पहने कोच भारती मुडी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आदिवासी लड़कियों को बना रही हैं फ़ुटबॉल खिलाड़ी - BANKURA FOOTBALL COACH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
साड़ी वाली कोच की कहानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 9:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

साड़ी में फुटबॉल को किक मारती भारती मुडी . जिनके हर किक में बचपन की अधूरी ख्वाइश है.पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के डुमडुमी गांव की रहने वाली हैं .जिनका फुटबॉल खेलने का सफर कम उम्र में शादी और गरीबी की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया .लेकिन कोच के तौर पर अब इन आदिवासी लड़कियों के सपनों को साकार कर रही हैं. परिवार की जिम्मेदारियों और सालों फुटबॉल से दूर रहने के बावजूद भारती ने अपने सपने को मरने नहीं दिया.2009 में बेटी के जरिए फुटबाल के अरमान फिर से दिल में जागे. बेटी तानिया की जिद ने उन्हें एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और उनका फूटबॉल का अधूरा सफर फिर से शुरू हो गया.

साड़ी में फुटबॉल को किक मारती भारती मुडी . जिनके हर किक में बचपन की अधूरी ख्वाइश है.पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के डुमडुमी गांव की रहने वाली हैं .जिनका फुटबॉल खेलने का सफर कम उम्र में शादी और गरीबी की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया .लेकिन कोच के तौर पर अब इन आदिवासी लड़कियों के सपनों को साकार कर रही हैं. परिवार की जिम्मेदारियों और सालों फुटबॉल से दूर रहने के बावजूद भारती ने अपने सपने को मरने नहीं दिया.2009 में बेटी के जरिए फुटबाल के अरमान फिर से दिल में जागे. बेटी तानिया की जिद ने उन्हें एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और उनका फूटबॉल का अधूरा सफर फिर से शुरू हो गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANKURA FOOTBALL COACH
SARI CLAD COACH ON GROUND
TRIBAL GIRL FOOTBALLERS
BANKURA FOOTBALL COACH

संबंधित ख़बरें

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को मौत की सजा, हत्या का दोषी पाए जाने पर कोर्ट का फैसला

August 11, 2026 at 8:59 PM IST
लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित

मॉनसून सत्र: लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित

August 11, 2026 at 8:32 PM IST
गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च

संसद में गतिरोध के विरोध में NDA सांसदों का मार्च: BJP ने प्रियंका से पूछा- राहुल कब जाएंगे झारखंड?

August 11, 2026 at 6:50 PM IST
नेताजी की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

August 11, 2026 at 6:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.