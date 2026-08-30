बुजुर्ग डॉक्टर ने दान कर दी अपनी और पत्नी की संपत्ति, 80 करोड़ के आस पास है कीमत
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 7:21 PM IST
हमीरपुर: नादौन के जोलसप्पड़ स्थित गांव के निवासी 77 वर्षीय डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी और दिवगंत धर्मपत्नी रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्णा कंवर की अर्जित की गई सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को दान कर दी है. इसकी कीमत 80 करोड़ रुपये के आस-पास है. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का नया कैंपस भी जोल सप्पड़ में बना है जो उनके घर और संपत्ति से करीब 500 मीटर की दूरी पर है. संपत्ति से संबंधित पूरे दस्तावेज उन्होंने 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सौंप दिए. डॉ. कंवर की सौंपी गई संपत्ति में दो मंजिला बंगला, करीब पांच कनाल पांच मरला जमीन, कार, फर्नीचर और बैंक में जमा धनराशि इसमें एफडी भी शामिल हैं. इसके साथ ही कई तौले के आभूषण सब दान कर दिया. डॉ. कंवर ने बताया कि दान की गई संपत्ति मेरी और पत्नी की अर्जित की गई है. मैंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति दान नहीं की है. हिमाचल और पंजाब में कई जगह हमारी पुश्तैनी संपत्तियां हैं. ये संपत्ति उन्हीं को सौंपी जाएगी जिनका इसपर हक है. मेरी और मेरी पत्नी अपनी अर्जित की गई संपत्ति अपनी आंखों के सामने दान करना चाहते थे.
हमीरपुर: नादौन के जोलसप्पड़ स्थित गांव के निवासी 77 वर्षीय डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी और दिवगंत धर्मपत्नी रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्णा कंवर की अर्जित की गई सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को दान कर दी है. इसकी कीमत 80 करोड़ रुपये के आस-पास है. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का नया कैंपस भी जोल सप्पड़ में बना है जो उनके घर और संपत्ति से करीब 500 मीटर की दूरी पर है. संपत्ति से संबंधित पूरे दस्तावेज उन्होंने 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सौंप दिए. डॉ. कंवर की सौंपी गई संपत्ति में दो मंजिला बंगला, करीब पांच कनाल पांच मरला जमीन, कार, फर्नीचर और बैंक में जमा धनराशि इसमें एफडी भी शामिल हैं. इसके साथ ही कई तौले के आभूषण सब दान कर दिया. डॉ. कंवर ने बताया कि दान की गई संपत्ति मेरी और पत्नी की अर्जित की गई है. मैंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति दान नहीं की है. हिमाचल और पंजाब में कई जगह हमारी पुश्तैनी संपत्तियां हैं. ये संपत्ति उन्हीं को सौंपी जाएगी जिनका इसपर हक है. मेरी और मेरी पत्नी अपनी अर्जित की गई संपत्ति अपनी आंखों के सामने दान करना चाहते थे.