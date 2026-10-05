दिल्ली में चलीं दर्जनों राउंड गोलियां: एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल हो गए हैं. मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम के पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों जंगल वाले रास्ते से अपने घर आने वाले हैं. इस सूचना पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया. दोनों जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों के बीच करीब 26 राउंड गोलियां चलीं. इस दौरान बदमाशों की गोलियां दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगीं और वो बाल-बाल बच गए.

पुलिस दोनों घायल बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने 2 अक्तूबर को भजनपुरा में एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग की थी. साथ ही, उनकी दूसरे बड़े अपराधों में भूमिका की जांच कर रही है. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल और बाइक बरामद की है.