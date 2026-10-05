ETV Bharat / Videos

दिल्ली में चलीं दर्जनों राउंड गोलियां: एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली में एनकाउंटर: दो शूटर्स घायल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल हो गए हैं. मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम के पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.  

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों जंगल वाले रास्ते से अपने घर आने वाले हैं. इस सूचना पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया. दोनों जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों के बीच करीब 26 राउंड गोलियां चलीं. इस दौरान बदमाशों की गोलियां दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगीं और वो बाल-बाल बच गए.  

पुलिस दोनों घायल बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने 2 अक्तूबर को भजनपुरा में एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग की थी. साथ ही, उनकी दूसरे बड़े अपराधों में भूमिका की जांच कर रही है. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल और बाइक बरामद की है.  

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबल वाला गैंग के दो शूटर्स घायल हो गए हैं. मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम के पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.  

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों जंगल वाले रास्ते से अपने घर आने वाले हैं. इस सूचना पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया. दोनों जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों के बीच करीब 26 राउंड गोलियां चलीं. इस दौरान बदमाशों की गोलियां दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगीं और वो बाल-बाल बच गए.  

पुलिस दोनों घायल बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने 2 अक्तूबर को भजनपुरा में एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग की थी. साथ ही, उनकी दूसरे बड़े अपराधों में भूमिका की जांच कर रही है. एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल और बाइक बरामद की है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO SHOOTERS INJURED
DELHI ENCOUTER
LAWRENCE BISHNOI GANG
RASHID CABLEWALA GANG
TWO SHOOTERS INJURED IN ENCOUNTER

संबंधित ख़बरें

महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला

महिला पत्रकारों से कथित उत्पीड़न मामला: जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, FIR की मांग को लेकर रातभर थाने के बाहर बैठे रहे प्रदर्शनकारी

October 5, 2026 at 12:03 PM IST
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन हल्ला बोल

SIR के खिलाफ तीसरे दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव, हिरासत में ली गईं AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा को पुलिस ने रिहा किया

October 4, 2026 at 10:50 PM IST
मलेशिया ने इन्हें क्यों भेजा युद्ध ग्रस्त देश में वापस ?

1500 से ज्यादा रोहिंग्या लौटे म्यांमार, मलेशिया ने इन्हें क्यों भेजा युद्ध ग्रस्त देश में वापस ?

October 4, 2026 at 10:02 PM IST
हनीट्रैप में फंसा नेवी जवान

हनीट्रैप में फंसा नेवी जवान: पाकिस्तानी महिला जासूस को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार

October 4, 2026 at 9:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.