अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई है. उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी खत्म हो गए हैं. अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं. पांच घंटों के ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने बुशहर, चाहबहार, जस्क, कोनारक, अबु मूसा और बंदर अब्बास को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने बहरीन पर हमला किया. अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इस दौरान अमेरिकी हथियार भंडारों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया. वहीं बहरीन ने दावा कि उसने ईरान के कई हमलों को नाकाम कर दिया. दोनों ओर से जारी हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील अब भी संभव है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी मिलिट्री 'होर्मुज स्ट्रेट के गार्डियन' की ज़िम्मेदारी संभालेगी. ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा. हम ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं. बाकी सभी देशों को स्ट्रेट का सही और खुला इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. हालांकि ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी कमर्शियल जहाजों से 20 फीसदी टैक्स वसूलने की बात कही है.

ट्रंप के इस ऐलान का ईरान ने भी जवाब दिया. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक और कानूनी अधिकार सिर्फ ईरान के पास ही है. ईरान हमेशा से स्ट्रेट का गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा. इन सब के बीच अमेरिका ने आज रात 8 बजे ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी शुरू करने का एलान किया है.