डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई. बैठक में ट्रेड वॉर, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता. वहीं ट्रम्प ने जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई. इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा चीन और बोइंग के बीच संभावित 9 लाख करोड़ रुपये की विमान खरीद डील को लेकर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में गिना जा रहा है.