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बीजिंग में ट्रम्प-शी की बड़ी बैठक… ट्रेड वॉर खत्म करने पर जोर - TRUMP CHINA VISIT

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बीजिंग में ट्रम्प-शी की बड़ी बैठक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 7:17 PM IST

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डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई. बैठक में ट्रेड वॉर, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता. वहीं ट्रम्प ने जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई. इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा चीन और बोइंग के बीच संभावित 9 लाख करोड़ रुपये की विमान खरीद डील को लेकर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में गिना जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई. बैठक में ट्रेड वॉर, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता. वहीं ट्रम्प ने जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई. इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा चीन और बोइंग के बीच संभावित 9 लाख करोड़ रुपये की विमान खरीद डील को लेकर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में गिना जा रहा है.

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