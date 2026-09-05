डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, सुरक्षित भूमिगत परमाणु ठिकाने 'पिकैक्स माउंटेन' पर हमले की दी धमकी
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Published : September 5, 2026 at 5:03 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने ओवल ऑफिस से स्पष्ट किया है कि अगर ईरान के बेहद सुरक्षित और भूमिगत परमाणु ठिकाने 'पिकैक्स माउंटेन' पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखी, तो अमेरिका वहां जोरदार हमला करेगा.
इजराइली खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इस गहरे और सुरक्षित ठिकाने पर यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है. इसके साथ ही उन्होंने CENTCOM द्वारा हाल ही में ईरान के IRGC ठिकानों पर किए गए हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध से बच सका है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने ओवल ऑफिस से स्पष्ट किया है कि अगर ईरान के बेहद सुरक्षित और भूमिगत परमाणु ठिकाने 'पिकैक्स माउंटेन' पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखी, तो अमेरिका वहां जोरदार हमला करेगा.
इजराइली खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इस गहरे और सुरक्षित ठिकाने पर यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है. इसके साथ ही उन्होंने CENTCOM द्वारा हाल ही में ईरान के IRGC ठिकानों पर किए गए हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध से बच सका है.