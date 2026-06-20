डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया ‘वेरी टफ कुकी’, कहा- भारत के 1.5 अरब लोगों का नेतृत्व करना आसान नहीं - DONALD TRUMP
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Published : June 20, 2026 at 4:41 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वेरी टफ कुकी' को बेहद मजबूत और सशक्त नेता बताया है. फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के बाद एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में कहा गया कि मोदी युद्धों से दूर हैं और 1.5 अरब लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी 12 साल से अधिक समय से सत्ता में हैं और बेहद प्रभावशाली नेता हैं. ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि अब दोनों देशों के बीच अधिक पारदर्शी तरीके से व्यापार हो रहा है. उन्होंने मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वेरी टफ कुकी' को बेहद मजबूत और सशक्त नेता बताया है. फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के बाद एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में कहा गया कि मोदी युद्धों से दूर हैं और 1.5 अरब लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी 12 साल से अधिक समय से सत्ता में हैं और बेहद प्रभावशाली नेता हैं. ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि अब दोनों देशों के बीच अधिक पारदर्शी तरीके से व्यापार हो रहा है. उन्होंने मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की.