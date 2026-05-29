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क्या 250 डॉलर के नए नोट पर होगी ट्रंप की तस्वीर? 160 साल पुराने कानून पर छिड़ी बहस - DONALD TRUMP

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Donald Trump 250 dollar note proposal (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 8:25 PM IST

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अमेरिका में 250 डॉलर के नए करेंसी नोट को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस नोट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की संभावना पर काम कर रहा है. हालांकि मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर मुद्रा पर नहीं छापी जा सकती, इसलिए इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि विभाग संभावित डिजाइन तैयार कर चुका है. इस प्रस्ताव ने अमेरिकी मुद्रा परंपराओं और 1866 से लागू नियमों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. आलोचकों का कहना है कि यह कदम 160 साल पुरानी परंपरा को चुनौती देगा, जबकि समर्थक इसे अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ से जोड़कर देख रहे हैं.

अमेरिका में 250 डॉलर के नए करेंसी नोट को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस नोट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की संभावना पर काम कर रहा है. हालांकि मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर मुद्रा पर नहीं छापी जा सकती, इसलिए इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि विभाग संभावित डिजाइन तैयार कर चुका है. इस प्रस्ताव ने अमेरिकी मुद्रा परंपराओं और 1866 से लागू नियमों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. आलोचकों का कहना है कि यह कदम 160 साल पुरानी परंपरा को चुनौती देगा, जबकि समर्थक इसे अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ से जोड़कर देख रहे हैं.

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