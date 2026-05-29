अमेरिका में 250 डॉलर के नए करेंसी नोट को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस नोट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की संभावना पर काम कर रहा है. हालांकि मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर मुद्रा पर नहीं छापी जा सकती, इसलिए इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि विभाग संभावित डिजाइन तैयार कर चुका है. इस प्रस्ताव ने अमेरिकी मुद्रा परंपराओं और 1866 से लागू नियमों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. आलोचकों का कहना है कि यह कदम 160 साल पुरानी परंपरा को चुनौती देगा, जबकि समर्थक इसे अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ से जोड़कर देख रहे हैं.