ETV Bharat / Videos

डोनाल्ड ट्रंप नोबल शांति पुरस्कार को लेकर बोले -'मैंने 8 युद्ध खत्म किए, ऐसा किसी ने नहीं किया', 'मुझे नोबेल नहीं दिया तो कमेटी की बदनामी होगी'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
डोनाल्ड ट्रंप नोबल शांति पुरस्कार को लेकर बोले (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2026 at 9:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक बार फिर दावा जताया. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया भर में आठ युद्धों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराया है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसे अभूतपूर्व काम किए हैं जो इतिहास में किसी अन्य राष्ट्रपति ने कभी नहीं किए. ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि नोबेल समिति उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित नहीं करती है, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा कलंक और शर्म की बात होगी. नॉर्वेजियन पीस कमेटी द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को की जानी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक बार फिर दावा जताया. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया भर में आठ युद्धों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराया है. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसे अभूतपूर्व काम किए हैं जो इतिहास में किसी अन्य राष्ट्रपति ने कभी नहीं किए. ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि नोबेल समिति उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित नहीं करती है, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा कलंक और शर्म की बात होगी. नॉर्वेजियन पीस कमेटी द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को की जानी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP
NOBEL PEACE PRIZE
US PRESIDENT
NOBEL PRIZE 2026
DONALD TRUMP

संबंधित ख़बरें

यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का मामला, यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

October 8, 2026 at 8:55 PM IST
रूसी लैब में कर्मचारी की मौत

रूसी लैब में कर्मचारी की मौत, प्लेग की आशंका, WHO ने मांगी जानकारी

October 8, 2026 at 8:21 PM IST
ODHPUR AIR FORCE STATION AIR SHOW 2026

जोधपुर में गूंजा फाइटर जेट्स का गड़गड़ाहट, सूर्यकिरण और सारंग टीम के हैरतअंगेज करतबों ने आसमान में बिखेरा जलवा

October 8, 2026 at 5:33 PM IST
गिफ्ट पर सुप्रीमकोर्ट सख्त

डॉक्टरों को दवा कंपनियां के महंगे गिफ्ट और ऑफर पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का दिया निर्देश

October 8, 2026 at 5:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.