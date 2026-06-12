अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की डील लगभग पूरी हो चुकी है और इस पर सप्ताह के अंत में यूरोप में साइन होने की उम्मीद है. उन्होंने खाड़ी देश पर मिलिट्री कार्रवाई को भी वापस ले लिया है. इससे पहले ट्रंप ने ईरान की तेल इंडस्ट्री पर कंट्रोल करने की धमकी दी थी. बता दें, ट्रंप ने गुरुवार दोपहर ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साइनिंग सेरेमनी में शामिल होने की उम्मीद है, जो इस वीकेंड यूरोप में हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कतर, यूएई (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के देशों के नेताओं से बातचीत के नए दौर के बारे में बात की है. इसके बाद गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्ट जोन्स के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है. ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने आज (गुरुवार) ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है, और वे कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बनाने पर सहमत हो गए हैं, जिस पर हमने जोर दिया था. यही पूरा मकसद था. इससे पहले, ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि स्टॉक मार्केट को 'डील पसंद है' और इस पर जल्द ही साइन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा.