अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइली खुफिया एजेंसियों के एक कथित दावे ने नई हलचल पैदा कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइल ने अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकता है. हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने अब तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है. ट्रंप ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे ईरान के निशाने पर होने की आशंका से अवगत हैं. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है. विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर है कि इन दावों का क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका-ईरान संबंधों पर क्या असर पड़ता है.