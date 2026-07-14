ट्रंप आखिर किन ‘बहुत अमीर’ देशों से मांग रहे हैं पैसा… और क्यों होर्मुज जलडमरूमध्य बना चर्चा का केंद्र? - होर्मुज जलडमरूमध्य
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 14, 2026 at 5:30 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन, कुवैत और इजराइल जैसे सहयोगी देशों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, इसलिए इन “बहुत अमीर” देशों को भी इसकी लागत में योगदान देना चाहिए. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर शुल्क लगाने का सुझाव भी दिया, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो यह समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव होगा और वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, बहरीन, कुवैत और इजराइल जैसे सहयोगी देशों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, इसलिए इन “बहुत अमीर” देशों को भी इसकी लागत में योगदान देना चाहिए. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर शुल्क लगाने का सुझाव भी दिया, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो यह समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव होगा और वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है.