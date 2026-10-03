ईंधन संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, यूरोप से डीजल रिजर्व जारी करने की अपील

दुनियाभर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और वैश्विक सप्लाई में आ रही रुकावटों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप के मुताबिक, यूरोपीय देश अपने डीजल के बड़े भंडार का एक हिस्सा बाजार में तुरंत जारी करने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिका इस ईंधन संकट को नियंत्रित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें डीजल निर्यात पर पाबंदियां लगाना भी शामिल है.

ट्रंप ने इस संकट के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक बड़ी वजह बताया है, क्योंकि रूस की रिफाइनरियों पर हमलों से डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. हालांकि, अमेरिकी डीजल निर्यात पर रोक लगाने के प्रस्ताव का ऊर्जा संगठनों और उद्योग जगत ने विरोध किया है.