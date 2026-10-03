ETV Bharat / Videos

ईंधन संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, यूरोप से डीजल रिजर्व जारी करने की अपील

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
US PRESIDENT APPEAL TO EUROPE FOR DIESEL RESERVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुनियाभर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और वैश्विक सप्लाई में आ रही रुकावटों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप के मुताबिक, यूरोपीय देश अपने डीजल के बड़े भंडार का एक हिस्सा बाजार में तुरंत जारी करने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिका इस ईंधन संकट को नियंत्रित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें डीजल निर्यात पर पाबंदियां लगाना भी शामिल है.

ट्रंप ने इस संकट के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक बड़ी वजह बताया है, क्योंकि रूस की रिफाइनरियों पर हमलों से डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. हालांकि, अमेरिकी डीजल निर्यात पर रोक लगाने के प्रस्ताव का ऊर्जा संगठनों और उद्योग जगत ने विरोध किया है.

दुनियाभर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और वैश्विक सप्लाई में आ रही रुकावटों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप के मुताबिक, यूरोपीय देश अपने डीजल के बड़े भंडार का एक हिस्सा बाजार में तुरंत जारी करने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिका इस ईंधन संकट को नियंत्रित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें डीजल निर्यात पर पाबंदियां लगाना भी शामिल है.

ट्रंप ने इस संकट के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक बड़ी वजह बताया है, क्योंकि रूस की रिफाइनरियों पर हमलों से डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है. हालांकि, अमेरिकी डीजल निर्यात पर रोक लगाने के प्रस्ताव का ऊर्जा संगठनों और उद्योग जगत ने विरोध किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIESEL PRICES
US FUEL CRISIS
EUROPE OIL RESERVE
RUSSIA UKRAINE WAR
DONALD TRUMP

संबंधित ख़बरें

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म-6 से हटी अतिरिक्त घोषणा; 20 राज्यों में चलेगा विशेष अभियान

October 2, 2026 at 10:58 PM IST
एशियन गेम्स 2026

एशियन गेम्स 2026: 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड

October 2, 2026 at 9:41 PM IST
यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार

यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 15 नदियां उफान पर; हिमाचल-मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

October 2, 2026 at 9:27 PM IST
CJP ने मुंबई में सीईसी के खिलाफ खोला मोर्चा

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में खोला मोर्चा

October 2, 2026 at 9:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.