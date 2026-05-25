ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बचाव…कहा- नई डील तेहरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगी - DONALD TRUMP
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Published : May 25, 2026 at 4:42 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी सरकार की नई डील तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगी. ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर की 2015 परमाणु संधि को अमेरिका की सबसे खराब डीलों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है और किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं की जाएगी. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक औपचारिक समझौता नहीं हो जाता, तब तक ईरान पर दबाव और प्रतिबंध जारी रहेंगे. उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के सहयोग की सराहना करते हुए संकेत दिया कि ईरान भविष्य में बड़े क्षेत्रीय समझौते का हिस्सा बन सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी सरकार की नई डील तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगी. ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर की 2015 परमाणु संधि को अमेरिका की सबसे खराब डीलों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है और किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं की जाएगी. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक औपचारिक समझौता नहीं हो जाता, तब तक ईरान पर दबाव और प्रतिबंध जारी रहेंगे. उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के सहयोग की सराहना करते हुए संकेत दिया कि ईरान भविष्य में बड़े क्षेत्रीय समझौते का हिस्सा बन सकता है.