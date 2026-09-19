डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, CNN और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से किया बैन; 'फेक न्यूज' पर बुरी तरह भड़के

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है. ट्रंप ने लगातार 'फेक न्यूज' और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए CNN, MS NOW और पॉलिटिको जैसे बड़े मीडिया नेटवर्क को व्हाइट हाउस से बैन कर दिया है. 18 सितंबर को किए गए इस ऐलान के बाद इन संस्थानों के पत्रकार तत्काल प्रभाव से व्हाइट हाउस में एंट्री नहीं कर पाएंगे.

बता दें कि ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच यह तनातनी नई नहीं है. इससे पहले उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस (AP) के पत्रकारों के ओवल ऑफिस और एयरफोर्स वन में जाने पर भी रोक लगा दी थी.साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों पर मानहानि के केस भी दर्ज करा चुके हैं.