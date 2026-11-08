डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश नाकाम, तीन बंदूकों के साथ संदिग्ध प्रवासी गिरफ्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के बेहद करीब एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. उसके पास से कई बंदूकें मिली हैं. संदिग्ध रोनी योर्ड्रिक्स गुआनिपा च्रीनोस का दावा है कि उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थीं. संदिग्ध को गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया है. होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, ये गिरफ्तारी गुरुवार रात को हुई. सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक खड़ी कार में एक व्यक्ति को संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा और उसके पास पहुंचे. अधिकारियों को पता चला कि संदिग्ध की गाड़ी चोरी की थी और उसके पास तीन अलग-अलग बंदूकें और भारी मात्रा में कारतूस मौजूद थे. पिछले साल ट्रंप के दोबारा पद संभालने के बाद से, उन पर या उनके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा धमकी देने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

बयान में च्रीनोस को वेनेजुएला का एक प्रवासी बताया गया है, जो मार्च 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था और अवैध रूप से वहां रह रहा था. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि फिलहाल वह यू.एस. मार्शल्स सर्विस की हिरासत में है. अभी तक व्हाइट हाउस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. उसने मामले को DHS और सीक्रेट सर्विस के पास भेज दिया.