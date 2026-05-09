रूस-यूक्रेन युद्ध में 3 दिन का सीजफायर… ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान - DONALD TRUMP
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Published : May 9, 2026 at 7:20 PM IST
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 9 से 11 मई तक तीन दिन के अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है. यह युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान लागू रहेगा. ट्रंप के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच सभी सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी और 1000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी. उन्होंने कहा कि इससे सबसे पहले उनका सीधा रुख संभावित हुआ और व्लादिमीर पुतिन और वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस पर सहमति जताई. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि यह कदम लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में शुरुआत साबित हो सकता है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 9 से 11 मई तक तीन दिन के अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है. यह युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान लागू रहेगा. ट्रंप के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच सभी सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी और 1000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी. उन्होंने कहा कि इससे सबसे पहले उनका सीधा रुख संभावित हुआ और व्लादिमीर पुतिन और वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस पर सहमति जताई. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि यह कदम लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में शुरुआत साबित हो सकता है.