मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन; 'जोलिन' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' से मिली थी दुनिया भर में पहचान

मशहूर कंट्री गायिका और म्यूजिक लेजेंड डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. कैंसर से एक छोटी लड़ाई के बाद नैशविल में उन्होंने अंतिम सांस ली. 1946 में टेनेसी के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मीं डॉली ने एक छोटे से चर्च में गाने से लेकर 11 ग्रैमी अवॉर्ड्स जीतने तक का शानदार सफर तय किया.

60 साल से ज्यादा लंबे करियर में डॉली पार्टन ने 'जोलिन', 'आई विल ऑलवेज लव यू' और 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए, जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. उन्होंने अपने करियर में 10 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे और 3,000 से अधिक गाने लिखे.