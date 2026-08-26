ETV Bharat / Videos

मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन; 'जोलिन' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' से मिली थी दुनिया भर में पहचान

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मशहूर कंट्री गायिका और म्यूजिक लेजेंड डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. कैंसर से एक छोटी लड़ाई के बाद नैशविल में उन्होंने अंतिम सांस ली. 1946 में टेनेसी के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मीं डॉली ने एक छोटे से चर्च में गाने से लेकर 11 ग्रैमी अवॉर्ड्स जीतने तक का शानदार सफर तय किया.

60 साल से ज्यादा लंबे करियर में डॉली पार्टन ने 'जोलिन', 'आई विल ऑलवेज लव यू' और 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए, जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. उन्होंने अपने करियर में 10 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे और 3,000 से अधिक गाने लिखे.

मशहूर कंट्री गायिका और म्यूजिक लेजेंड डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. कैंसर से एक छोटी लड़ाई के बाद नैशविल में उन्होंने अंतिम सांस ली. 1946 में टेनेसी के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मीं डॉली ने एक छोटे से चर्च में गाने से लेकर 11 ग्रैमी अवॉर्ड्स जीतने तक का शानदार सफर तय किया.

60 साल से ज्यादा लंबे करियर में डॉली पार्टन ने 'जोलिन', 'आई विल ऑलवेज लव यू' और 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए, जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. उन्होंने अपने करियर में 10 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे और 3,000 से अधिक गाने लिखे.

For All Latest Updates

TAGGED:

DOLLY PARTON DEATH
COUNTRY SINGER
GRAMMY AWARDS
HOLLYWOOD MUSIC NEWS
DOLLY PARTON

संबंधित ख़बरें

नई MG Hector Tomahawk भारत में हुई लॉन्च

नई MG Hector Tomahawk भारत में हुई लॉन्च, ETV Bharat App के साथ कार में पहली बार न्यूज स्ट्रीमिंग की सुविधा

August 26, 2026 at 11:01 PM IST
नेविल डिसूजा मैदान को कन्वेंशन सेंटर बनाने पर बवाल

नेविल डिसूजा मैदान को कन्वेंशन सेंटर बनाने पर बवाल, आदित्य ठाकरे ने किया प्रदर्शन; HC ने लगाई रोक

August 26, 2026 at 10:53 PM IST
देश में भारी बारिश से त्राहिमाम

देश में भारी बारिश से त्राहिमाम, भागलपुर में पलटी मजदूरों से भरी नाव; यूपी-एमपी में बाढ़ जैसे हालात

August 26, 2026 at 10:53 PM IST
एशियाई खेलों की टेनिस टीम से 5 खिलाड़ी बाहर

एशियाई खेलों की टेनिस टीम से 5 खिलाड़ी बाहर, चयन पर SAI और AITA के बीच विवाद; खेल मंत्रालय सख्त

August 26, 2026 at 10:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.