जनसुनवाई में पहुंचा 'डॉगी', बोला- नसबंदी में 40 लाख खर्च तो मेरे 6 बच्चे कैसे हो गए? - MADHYA PRADESH
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Published : August 19, 2026 at 10:04 PM IST
जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर शिकायत रखने लगे हैं. मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में ऐसा ही रोचक और अजीब दृश्य देखने को मिला. एक फरियादी अपर कलेक्टर के सामने डॉगी बनकर पेश हुआ. खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने युवक को डॉगी का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में पेश किया. ये देखकर जनसुनवाई में अफसरों के बीच हड़कंप मच गया. डॉगी का मुखौटा पहने युवक ने सवाल उठाया "शहर में कुत्तों के बधियाकरण का दावा किया जा रहा है तो मुझे 6 बच्चे कैसे पैदा हो गए."
जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर शिकायत रखने लगे हैं. मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में ऐसा ही रोचक और अजीब दृश्य देखने को मिला. एक फरियादी अपर कलेक्टर के सामने डॉगी बनकर पेश हुआ. खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक 'मुल्लू' राठौर ने युवक को डॉगी का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में पेश किया. ये देखकर जनसुनवाई में अफसरों के बीच हड़कंप मच गया. डॉगी का मुखौटा पहने युवक ने सवाल उठाया "शहर में कुत्तों के बधियाकरण का दावा किया जा रहा है तो मुझे 6 बच्चे कैसे पैदा हो गए."