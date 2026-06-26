जम्मू-कश्मीर के डोडा में खिले फॉक्सग्लोव के रंग-बिरंगे फूल, ‘लाल ड्रामन’ बना प्रकृति प्रेमियों की नई पसंद - LAL DRAMAN
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Published : June 26, 2026 at 8:58 PM IST
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का खूबसूरत पर्यटन स्थल लाल ड्रामन इन दिनों रंग-बिरंगे फॉक्सग्लोव फूलों की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. गुलाबी, बैंगनी और सफेद फूलों से ढके घास के मैदान पर्यटकों, फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहे हैं. सैलानियों का कहना है कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है और ऐसे दुर्लभ फूल उन्होंने पहले कभी नहीं देखे. हालांकि स्थानीय लोग पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को पर्यटन विकास में बड़ी बाधा मानते हैं. उनका कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर यह इलाका देश के प्रमुख इको-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकता है. फूलों के मौसम में लाल ड्रामन की खूबसूरती अपने चरम पर है.
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का खूबसूरत पर्यटन स्थल लाल ड्रामन इन दिनों रंग-बिरंगे फॉक्सग्लोव फूलों की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. गुलाबी, बैंगनी और सफेद फूलों से ढके घास के मैदान पर्यटकों, फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहे हैं. सैलानियों का कहना है कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है और ऐसे दुर्लभ फूल उन्होंने पहले कभी नहीं देखे. हालांकि स्थानीय लोग पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को पर्यटन विकास में बड़ी बाधा मानते हैं. उनका कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर यह इलाका देश के प्रमुख इको-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकता है. फूलों के मौसम में लाल ड्रामन की खूबसूरती अपने चरम पर है.