जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद भीषण बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाई है. पहाड़ों से आए पत्थरों और मलबे के कारण कई घर, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि डोडा-किश्तवाड़ हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार 10 से 15 मकान और दुकानें प्रभावित हुई हैं तथा तीन से चार किलोमीटर तक मलबा फैल गया. यह पिछले 48 घंटों में डोडा में तीसरी बार आई बाढ़ है. राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है.