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कर्नाटक के धारवाड़ में डॉक्टर की चाकू घोंपकर हत्या, बेटा गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस - डॉक्टर की हत्या

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डॉक्टर की चाकू घोंपकर हत्या (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 6:23 PM IST

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कर्नाटक के धारवाड़ शहर में बाराकोटरी रोड पर रांका स्टेलो अपार्टमेंट में बुधवार को एक डॉक्टर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. डॉक्टर के बेटे भी घायल हैं. मौके पर डॉक्टर की पत्नी मौजूद थी. वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट थे. वहीं, उनके बेटे पर भी खौफनाक हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. फिलहाल आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. साथ ही, घटना की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है. यह घटना धारवाड़ सबअर्बन पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. सूचना मिलते ही सबअर्बन पुलिस स्टेशन पुलिस और सिटी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की.

कर्नाटक के धारवाड़ शहर में बाराकोटरी रोड पर रांका स्टेलो अपार्टमेंट में बुधवार को एक डॉक्टर की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. डॉक्टर के बेटे भी घायल हैं. मौके पर डॉक्टर की पत्नी मौजूद थी. वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट थे. वहीं, उनके बेटे पर भी खौफनाक हमला किया गया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. फिलहाल आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. साथ ही, घटना की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है. यह घटना धारवाड़ सबअर्बन पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. सूचना मिलते ही सबअर्बन पुलिस स्टेशन पुलिस और सिटी पुलिस कमिश्नर शशि कुमार और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की.

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