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अपने दर्द को मीडिया में सुर्खियां बनाने का जरिया न बनाएं, ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट - TWISHA SHARMA DEATH CASE SC

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ट्विशा शर्मा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 8:10 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले उसने स्वत संज्ञान लिया क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि न्यायपालिका के शामिल होने की वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह से केस को हैंडल किया गया, उससे वह दुखी हैं, और मीडिया से कहा कि वह ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतें. चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ने दें. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में अड़चन डाल रही हैं. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत पर दर्ज किए गए सुओ मोटो केस की सुनवाई कर रहा था. CJI सूर्यकांत ने कहा, “यह भी कहानी बनाई गई कि ज्यूडिशियरी के शामिल होने की वजह से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है. इसी बैकग्राउंड में हमने सुओ मोटो प्रोसिडिंग्स शुरू की हैं.” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI जांच अपने हाथ में लेगी, और वह यह पक्का करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कदम आज ही उठाए जाएं. CJI ने कहा कि एक युवा बेटी को खोने पर परिवार को जिस असीम पीड़ा और दुख से गुजरना पड़ता है, उसके प्रति अदालत की पूरी सहानुभूति है. इसमें कोई शक नहीं है और कहा, “हमें उनके साथ हमदर्दी है लेकिन फिर कानून का एक प्रोसीजर होता है…” CJI ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए. हम पीड़ित के परिवार वालों के साथ-साथ आरोपी पक्ष से भी यह कहना चाहेंगे कि पब्लिक में या मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देने के बजाय उन्हें जांच एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज करवाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले उसने स्वत संज्ञान लिया क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि न्यायपालिका के शामिल होने की वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह से केस को हैंडल किया गया, उससे वह दुखी हैं, और मीडिया से कहा कि वह ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतें. चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ने दें. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में अड़चन डाल रही हैं. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत पर दर्ज किए गए सुओ मोटो केस की सुनवाई कर रहा था. CJI सूर्यकांत ने कहा, “यह भी कहानी बनाई गई कि ज्यूडिशियरी के शामिल होने की वजह से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है. इसी बैकग्राउंड में हमने सुओ मोटो प्रोसिडिंग्स शुरू की हैं.” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI जांच अपने हाथ में लेगी, और वह यह पक्का करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कदम आज ही उठाए जाएं. CJI ने कहा कि एक युवा बेटी को खोने पर परिवार को जिस असीम पीड़ा और दुख से गुजरना पड़ता है, उसके प्रति अदालत की पूरी सहानुभूति है. इसमें कोई शक नहीं है और कहा, “हमें उनके साथ हमदर्दी है लेकिन फिर कानून का एक प्रोसीजर होता है…” CJI ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए. हम पीड़ित के परिवार वालों के साथ-साथ आरोपी पक्ष से भी यह कहना चाहेंगे कि पब्लिक में या मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देने के बजाय उन्हें जांच एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज करवाना चाहिए.

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