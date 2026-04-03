ETV Bharat / Videos

मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना- राघव चड्ढा, आप नेताओं ने चड्ढा की चुप्पी पर उठाए सवाल - WIDENING RIFT IN AAP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आप नेताओं ने चड्ढा की चुप्पी पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 10:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के लगभग 24 घंटे बाद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए और शायराना अंदाजा में चेतावनी भी दी. आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने सदन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया. जिसमें प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार से सवाल किया गया हो  ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी?. वहीं आप नेता आतिशी ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए. वहीं बीजेपी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने जो आज बोला है वो बहुत पहले ही उन्हें कह देना चाहिए था. आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाने के लिए अनुरोध किया था साथ ही उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाने को कहा था. मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं.

आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के लगभग 24 घंटे बाद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए और शायराना अंदाजा में चेतावनी भी दी. आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने सदन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया. जिसमें प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार से सवाल किया गया हो  ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी?. वहीं आप नेता आतिशी ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए. वहीं बीजेपी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि राघव चड्ढा ने जो आज बोला है वो बहुत पहले ही उन्हें कह देना चाहिए था. आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाने के लिए अनुरोध किया था साथ ही उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाने को कहा था. मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

WIDENING RIFT IN AAP
RAGHAV CHADHA REMOVED
AAM ADAMI PARTY
SAURABH BHARDWAJ ON RAGHAV CHADHA
WIDENING RIFT IN AAP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.