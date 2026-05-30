कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी है, जो शनिवार शाम बेंगलुरु में आयोजित होगी. इस बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. राज्यपाल द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद सिद्धारमैया को फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा गया है. इससे पहले शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की थी. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है. माना जा रहा है कि विधायक दल और पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद हाईकमान अंतिम फैसला करेगा, जिससे राज्य की नई राजनीतिक दिशा तय होगी.