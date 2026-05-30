ETV Bharat / Videos

कर्नाटक में सियासी हलचल तेज, सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद आज नए नेता का चुनाव - DK SHIVAKUMAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DK Shivakumar next Chief Minister Karnataka (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी है, जो शनिवार शाम बेंगलुरु में आयोजित होगी. इस बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. राज्यपाल द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद सिद्धारमैया को फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा गया है. इससे पहले शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की थी. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है. माना जा रहा है कि विधायक दल और पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद हाईकमान अंतिम फैसला करेगा, जिससे राज्य की नई राजनीतिक दिशा तय होगी.

कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी है, जो शनिवार शाम बेंगलुरु में आयोजित होगी. इस बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. राज्यपाल द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद सिद्धारमैया को फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को कहा गया है. इससे पहले शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की थी. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है. माना जा रहा है कि विधायक दल और पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद हाईकमान अंतिम फैसला करेगा, जिससे राज्य की नई राजनीतिक दिशा तय होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA CM
CONGRESS SIDDARAMAIAH
CLP MEETING POLITICAL NEWS
INDIA POLITICS
DK SHIVAKUMAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Supreme Court on NEET UG 2026 paper leak

NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल... कहा- जवाबदेही तय किए बिना नहीं रुकेगी गड़बड़ी

May 29, 2026 at 11:20 PM IST
कानून मंत्री मेघवाल बोले

महिला आरक्षण के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा: कानून मंत्री मेघवाल

May 29, 2026 at 10:35 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और X से जवाब

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और X से जवाब

May 29, 2026 at 9:00 PM IST
परमाणु वार्ता शुरू करने पर प्रारंभिक सहमति बनी

अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों में युद्धविराम बढ़ाने और नए सिरे से परमाणु वार्ता शुरू करने पर प्रारंभिक सहमति बनी

May 29, 2026 at 8:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.