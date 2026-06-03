डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, संविधान हाथ में लेकर ली शपथ - KARNATAKA NEW CM
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Published : June 3, 2026 at 9:32 PM IST
कर्नाटक में बुधवार को डी. के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के साथ ही प्रियांक खरगे, बैरथी सुरेश, शरण प्रकाश पाटिल, यू.टी. खादर, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायर गौड़ा, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, के.जे. जॉर्ज, के.एच. मुनियप्पा ने मंत्री पद की शपथ ली. एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति में, शिवकुमार ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन में शिवकुमार, परमेश्वर और अन्य विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. हालांकि, मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में किसी भी महिला प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया. यतींद्र और यू. टी. खादर ही मंत्रिमंडल में नए चेहर हैं, बाकी सभी मंत्री वही हैं जो पिछली सरकार में भी थे. शपथ लेने वाले वरिष्ठ दलित विधायक जी. परमेश्वर को जल्द ही उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा.
कर्नाटक में बुधवार को डी. के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के साथ ही प्रियांक खरगे, बैरथी सुरेश, शरण प्रकाश पाटिल, यू.टी. खादर, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायर गौड़ा, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, के.जे. जॉर्ज, के.एच. मुनियप्पा ने मंत्री पद की शपथ ली. एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति में, शिवकुमार ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन में शिवकुमार, परमेश्वर और अन्य विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. हालांकि, मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में किसी भी महिला प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया. यतींद्र और यू. टी. खादर ही मंत्रिमंडल में नए चेहर हैं, बाकी सभी मंत्री वही हैं जो पिछली सरकार में भी थे. शपथ लेने वाले वरिष्ठ दलित विधायक जी. परमेश्वर को जल्द ही उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा.