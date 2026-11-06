दिल्ली: रोहिणी के आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन, दिव्यांगजनों ने लगाए अपने हुनर के स्टॉल

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से रोहिणी सेक्टर-1 स्थित आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन किया गया. मेले में दिव्यांगजनों ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज और स्थानीय विधायक कुलवंत राणा शामिल हुए. अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन भी किया. हर्ष मल्होत्रा ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी कर उनका उत्साह बढ़ाया. मेले की थीम 'लोकल से प्यार, देश में व्यापार' रखी गई. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. मंत्रियों ने दिव्यांगजनों के साथ दिवाली मनाई और उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.