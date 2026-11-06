ETV Bharat / Videos

दिल्ली: रोहिणी के आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन, दिव्यांगजनों ने लगाए अपने हुनर के स्टॉल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिवाली मेले में पहुंचे हर्ष मल्होत्रा से ईटीवी भारत की बातचीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से रोहिणी सेक्टर-1 स्थित आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन किया गया. मेले में दिव्यांगजनों ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज और स्थानीय विधायक कुलवंत राणा शामिल हुए. अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन भी किया. हर्ष मल्होत्रा ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी कर उनका उत्साह बढ़ाया. मेले की थीम 'लोकल से प्यार, देश में व्यापार' रखी गई. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. मंत्रियों ने दिव्यांगजनों के साथ दिवाली मनाई और उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से रोहिणी सेक्टर-1 स्थित आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन किया गया. मेले में दिव्यांगजनों ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज और स्थानीय विधायक कुलवंत राणा शामिल हुए. अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन भी किया. हर्ष मल्होत्रा ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी कर उनका उत्साह बढ़ाया. मेले की थीम 'लोकल से प्यार, देश में व्यापार' रखी गई. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. मंत्रियों ने दिव्यांगजनों के साथ दिवाली मनाई और उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

For All Latest Updates

TAGGED:

संबंधित ख़बरें

धनतेरस के मौके पर सेंट्रल मार्केट में दिखी लोगों की भीड़

धनतेरस के मौके पर दिल्ली के बाजारों में दिखी रौनक, जमकर निकले खरीदार

November 6, 2026 at 5:18 PM IST
ग्रेटर नोएडा में अंडरपास ट्रायल के लिए खोला गया

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रायल के लिए खुला छह लेन का अंडरपास

November 5, 2026 at 7:20 PM IST
महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका अरोड़ा को मिली पदोन्नति

टेबल टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन का फल, महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका अरोड़ा को पदोन्नत कर बनाया गया सब इंस्पेक्टर

November 4, 2026 at 8:10 PM IST
त्योहार से पहले अलर्ट मोड में दिल्ली पुलिस

दिल्ली में त्योहारों से पहले गश्त के लिए सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी, महिला सुरक्षा पर अधिक फोकस

November 2, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.